Roma, 22 ago. - La seconda giornata di campionato è pronta a essere raccontata questa sera in diretta streaming su Dazn nella nuova puntata di Supertele, insieme a Pierluigi Pardo e agli ospiti d'eccezione: Paolo Belli, Dario Fabbri, Ciro Ferrara, Giovanni Floris, Gianmarco Tognazzi, Luca Toni e il super ospite Dries Mertens collegato da Istanbul che commenterà in esclusiva il debutto vincente del Napoli in questo inizio di Serie A 2022/23. Le sorprese non finiscono qui, in collegamento dal Canada, anche Federico Bernardeschi che racconterà il suo esordio in Mls.

Pubblicità

La Square di Dazn si accenderà già nel pre-partita di Sampdoria-Juventus per proseguire poi con l'atteso “approfondimento leggero” al termine del match e parlare di grande calcio, rivivendo le emozioni del weekend tra interviste, servizi e moviole e - come sempre - gli highlights del campionato commentati dal maestro Bruno Pizzul nella rubrica “Tutto molto bello”.

Questa sera è in programma anche un'anticipazione di un reportage esclusivo realizzato da Alessandro Alciato su Andriy Shevchenko, tornato nel suo Paese, l'Ucraina. Dallo studio anche Barbara Cirillo e Davide Bernardi, della squadra di Dazn, Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport e l'opinionista tv Massimo Zampini. Supertele - Leggero come un Pallone accompagnerà, anche quest'anno, tutti i tifosi nel posticipo, ripercorrendo il weekend calcistico nel segno della leggerezza, competenza e contaminazione del grande calcio con il mondo della cultura, dell'informazione e dello spettacolo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA