Roma, 20 set. - "Del Napoli non si parla, parlano i fatti. C'è una mia conferenza stampa dove ho detto: ‘Allestiremo una squadra grande', poi non ci ha creduto nessuno e invece...". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine di un evento cinematografico, in merito al grande inizio di stagione della squadra azzurra, prima in Serie A e in testa al girone di Champions League.

