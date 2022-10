Calcio: De Rossi all'esordio in panchina, 'c'è emozione, è il lavoro che sognavo di fare'

Cittadella, 15 ott. - "Pensavo peggio, ma sono abbastanza sereno. C'è un po' di emozione perché è il lavoro che sognavo di fare e inizio a livello alto. Così Daniele De Rossi, tecnico della Spal alla sua prima panchina in carriera, a pochi minuti dal match in trasferta con il Cittadella. "Siamo ambiziosi, i ragazzi sono sereni; adesso c'è la partita e speriamo vada bene anche quella -aggiunge l'ex capitano della Roma ai microfoni di Sky Sport-. Cittadella? Li abbiamo studiati tanto, hanno un sistema di gioco riconoscibile. Forse è un bene iniziare contro di loro perché così inizio a calarmi in questa realtà. Ci tengo molto, ho dei ragazzi che si sono comportati in maniera meravigliosa e voglio ripagarli con il massimo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA