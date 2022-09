Calcio: De Siervo, 'allo sport serve un ministero con portafoglio'

Roma, 27 set. - "Alla politica dico di guardare allo sport, perché in questo nuovo Governo serve un ministero dotato di portafoglio". Lo dice Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, al Social Football Summit 2022 in corso di svolgimento a Roma: "Se vogliamo poi ospitare degnamente gli Europei di calcio o qualcosa di più, dobbiamo prima avere gli stadi -prosegue De Siervo-. In questo paese dobbiamo chiedere al Governo anche di nominare un commissario agli stadi, solo così si potrà superare l'ostacolo burocratico. Dobbiamo chiedere con forza non solo di aiutarci ma di dotarci degli strumenti giusti. Si è persa l'occasione quando eravamo in cima al mondo di affermarci come leader di mercato. Questo lo paghiamo oggi. C'è un problema infrastrutturale e quando diciamo di portare i grandi eventi per avere gli stadi sbagliamo, deve essere il contrario".

"Inutile dire che non abbiamo i ricavi della Liga o della Premier - continua l'ad della Lega Serie A- dobbiamo avere gli strumenti per arrivare a quei livelli. Per colmare il gap nei ricavi serve supporto nella costruzione degli stadi e contrastando la pirateria che ha fatto danni per oltre 1 miliardo negli ultimi 3 anni. Avete idea di quanti talenti avremmo potuto trattenere nel nostro campionato o prenderne di nuovi? Tutti dobbiamo farci portavoce di questo messaggio".

“Sul triennio dei diritti tv? Vorremmo dare un segnale di maturità assegnandoli entro la fine di questa stagione. Sarebbe un record. Se ne parla spesso, ma noi l'abbiamo già realizzata. Siamo in grado di produrre, di realizzare grafiche, e il prodotto Serie A negli ultimi anni è cresciuto tantissimo grazie a un lavoro a 360 gradi che va oltre il campo", conclude De Siervo.

