Calcio: Deschamps, 'Pogba al mondiale? E' passato molto tempo dall'ultimo match giocato'

Parigi, 18 ott. - "Il recupero di Pogba sta andando bene". Così il ct della Francia Didier Deschamps in merito al recupero di Paul Pogba dall'infortunio al menisco in vista del mondiale di Qatar 2022. "La convocazione è un'altra cosa, non deve essere solo guarito, dopo c'è il secondo aspetto che è quello atletico: è passato del tempo dall'ultima partita che ha giocato. L'importante, prima di pensare al secondo aspetto, è che sia guarito. Penso che lo sarà ed è già una buona cosa", aggiunge Deschamps.

