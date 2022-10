Calcio: dg Shakhtar, 'l'Ucraina dovrebbe giocare i mondiali al posto dell'Iran'

Roma, 24 ott. - "L'Ucraina dovrebbe poter disputare la Coppa del Mondo al posto dell'Iran". Il dg dello Shakhtar Donetsk, Sergey Palkine, si rivolge alla Fifa in una dichiarazione pubblicata sui social media. "L'Iran non merita il suo posto -prosegue Palkine. Mentre i leader iraniani si divertiranno a guardare la loro nazionale ai Mondiali, gli ucraini verranno uccisi da droni e missili iraniani". Da diverse settimane Kiev accusa Teheran di aver consegnato 136 droni suicidi Shahed a Mosca, che li utilizza per prendere di mira in particolare le infrastrutture energetiche, cosa peraltro smentita da Iran e Russia. "Ciascuno di questi droni è stato prodotto e consegnato dalle autorità iraniane, gli istruttori iraniani e l'esercito hanno addestrato e gestito direttamente i lanci dei droni", aggiunge il dg dello Shakhtar.

