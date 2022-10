Calcio:Dilettanti; Abete,da base aiuto importante a nostro mondo

ROMA, 01 OTT - "Il calcio è importante soprattutto a livello di base. Siamo qui per festeggiare società e dirigenti che hanno dato un contributo fondamentale al nostro mondo, siamo grati a queste persone per quello che hanno fatto e l'auspicio è che continueranno a farlo. Volontariato, partecipazione e rapporto col territorio sono la la forza della Lega Nazionale Dilettanti". Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, nel corso della cerimonia di assegnazione delle benemerenze sportive della Lnd e del Settore Giovanile e Scolastico, l'evento nazionale che premia l'attività pluriennale di società e dirigenti dell'universo dilettantistico e giovanile. "È attraverso la vostra testimonianza che traiamo la forza per rappresentarvi al meglio possibile", conclude.

