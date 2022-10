Calcio: Dionisi, 'Napoli ha vinto con merito ma noi abbiamo creato diverse occasioni'

Napoli, 29 ott. - "Non è facile parlare di una partita persa 4-0 dove comunque abbiamo creato tante occasioni, peccato avere concluso il match in dieci, c'è stato un gioco di gialli diverso. Volevamo finire almeno in undici, anche perché finire in dieci rischia di condizionare anche la prossima partita. Siamo stati più bravi con la palla che senza, dall'altra parte però avevamo il Napoli che è una squadra che realizza reti con grande facilità". L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi commenta così, ai microfoni di Dazn, la sconfitte per 4-0 contro il Napoli al 'Maradona'. "Loro hanno vinto con merito, noi non abbiamo fatto gol per demerito nostro ma c'eravamo arrivati vicino giocando. L'analisi potrebbe sembrare anche un po' presuntuosa ma solo per chi non ha visto la partita", aggiunge Dionisi.

