Calcio donne: italiana Ferrieri Caputi tra arbitri Mondiale U.17

ROMA, 30 AGO - Sono stati selezionati gli arbitri e assistenti arbitrali per il Mondiale di calcio femminile Under 17 in India. Lo ha annunciato il Comitato degli arbitri Fifa che ha pubblicato gli elenchi degli ufficiali di gara: un totale di 14 arbitri donne, 28 assistenti arbitrali donne, tre arbitri di supporto e 16 ufficiali di gara si occuperanno delle partite. Per l'Italia in campo come direttore di gara ci sarà Maria Sole Ferrieri Caputi e come assistente Francesca Di Monte. "Siamo lieti che la Coppa del Mondo femminile Fifa Under 17 stia tornando dopo una pausa di quattro anni causata dalla pandemia di COVID-19 - ha affermato il presidente del Comitato arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina - Non vediamo l'ora che questa importante competizione in India si svolga ad ottobre. Per gli ufficiali di gara, ovviamente, è un'altra grande tappa nella preparazione delle potenziali candidate per la Fifa Women's World Cup Australia & New Zealand 2023. Come già accennato in più occasioni - ha aggiunto Collina - e a seguito di nomine di arbitri per altre competizioni Fifa, abbiamo sempre lavorato puntando all'uniformità e alla coerenza nelle decisioni. Siamo convinti che gli ufficiali di gara nominati possano acquisire un'esperienza utile in vista della più grande competizione calcistica femminile del mondo, la Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda del prossimo anno". "La Coppa del Mondo femminile Under 17 - ha aggiunto Kari Seitz, Head of Refereeing, Women della Fifa - ci fornirà spunti importanti e significativi sulle qualità degli ufficiali di gara che sono stati nominati. Siamo molto felici che, anche per la prima volta, la tecnologia VAR sarà utilizzata in una Coppa del Mondo femminile Under 17. Questo evento sarà un'altra grande opportunità per mostrare le capacità dei VAR nominati e continuare lo sviluppo dei nostri VAR femminili nell'ambito del progetto Road to Australia/Nuova Zelanda 2023". Il Mondiale femminile U.17 si giocherà in India a Bhubaneswar, Goa e Navi Mumbai. La competizione si giocherà dall'11 al 30 ottobre 2022, con il DY Patil Stadium di Navi Mumbai che ospiterà la finale

