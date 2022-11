Roma, 13 nov. - "Grazie per il vostro affetto incredibile. Continueremo a lavorare per dare le soddisfazioni che meritate. Forza Roma". Così sui propri profili social l'attaccante del Roma Paulo Dybala, tornato oggi in campo con la maglia giallorossa nel pareggio per 1-1 con il Torino dopo uno stop di qualche settimana per un infortunio muscolare.

