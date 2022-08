Calcio: Elkann, 'Serie A cresciuta di livello, non sarà facile per la Juve, Inter la più forte'

Villar Perosa, 4 ago. -"Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l'Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan. Non sarà facile per la Juventus, il campionato italiano è cresciuto di livello e non sarà facile nemmeno a livello europeo. Oggi affrontiamo una Juventus U23 più competitiva, gioca bene e alcuni giocheranno anche nella prima squadra. Io credo che Di Maria darà tanto al campionato italiano”. Così John Elkann, amministratore delegato di Exor, presente oggi alla tradizionale amichevole di Villar Perosa tra la Juventus A e la squadra Under 23. “Villar Perosa è una parte importante della nostra storia. Abbiamo vinto 38 scudetti più cinque con le Women, la Juventus è la squadra al mondo che ha avuto più campioni del mondo e abbiamo vinto tutte le coppe che c'erano da vincere", aggiunge Elkann a Sky Sport.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA