Calcio: Elmas, 'vogliamo lo scudetto, speriamo di scrivere la storia per Napoli'

Napoli, 10 nov. - "Anche noi da bambini avevamo un sogno, tutti i calciatori hanno un sogno, che vengano dalla Macedonia, dalla Slovacchia, dalla Georgia, dal Kosovo: piccoli paesi con un grande cuore, per cui tutti sogniamo qualcosa. Speriamo di scrivere la storia per questa città, con i nostri grandi tifosi. Speriamo di proseguire così fino alla fine". Così il centrocampista del Napoli Eljif Elmas sul sogno scudetto della città partenopea. "Abbiamo fatto una cosa incredibile fin qui quest'anno, come squadra -aggiunge il 23enne macedone a radio Kiss Kiss Napoli-. Siamo tutti uniti e facciamo cose belle sia fuori che all'interno del campo. Speriamo che sia così fino alla fine". Elmas parla poi dell'amicizia con Kim e già si proietta sul match di sabato al 'Maradona' contro l'Udinese. "Ho molto legato con Kim, lo conosco da tanto tempo perché giocava in Turchia. Il coreano è un bravissimo ragazzo e un calciatore molto forte. Sappiamo che è una partita che vale tantissimo, vogliamo vincere. Abbiamo intenzione di chiudere questa prima parte del campionato conquistando i tre punti”.

