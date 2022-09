Nyon, 14 set. - Il match di Europa League tra Arsenal e Psv Eindhoven, valido per la seconda giornata del gruppo A, previsto per domani ma rinviato per la morte della regina Elisabetta II, si recupererà giovedì 20 ottobre. Lo annuncia la Uefa precisando che la decisione è stata adottata in seguito al rinvio da parte della Premier League della partita tra Arsenal e Manchester City che si sarebbe dovuta svolgere il 19 ottobre.

