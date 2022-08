Calcio: Felix saluta la Roma, 'sono grato al club, Mourinho mi ha cambiato la vita'

Roma, 29 ago. - “Sono grato alla Roma, allo staff medico e alla società per la preziosa opportunità e il supporto di cui ho goduto nell'ultimo anno e mezzo. Una menzione speciale per José Mourinho. Gli ultimi 7 mesi con lui hanno totalmente cambiato la mia vita. Grazie per aver creduto in me". Così su Instagram Felix Afena-Gyan saluta la Roma. Il 19enne ghanese è pronto a iniziare l'avventura con la Cremonese. "Ai miei compagni e tifosi giallorossi, custodirò i meravigliosi momenti che abbiamo condiviso insieme -aggiunge Felix-. Grazie a Mister Alberto De Rossi per il ruolo che ha avuto nella mia crescita. E' stato un grande onore poter vestire la maglia della Roma".

