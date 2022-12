Lisbona, 15 dic. - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Federcalcio portoghese (Fpf) ha annunciato la fine del rapporto con il commissario tecnico Fernando Santos. L'allenatore era in carica dal 2014 e in otto anni ha portato la Nazionale alla conquista dell'Europeo nel 2016 e della Nations League nel 2019. Per Fernando Santos è stato fatale il ko contro il Marocco nei quarti di finale del mondiale di Qatar 2022.

