Calcio: Fifa the best, CR7 assente tra le 14 nomination al premio di miglior giocatore

Roma, 12 gen. - Cristiano Ronaldo è il grande assente tre le 14 nomination al premio di miglior giocatore del Fifa 'the best' 2022. Grande favorito il capitano dell'Argentina campione del mondo Lionel Messi. Questi i 14 giocatori in lizza per il prestigioso riconoscimento: Julián Álvarez (Argentina / River Plate / Manchester City), Jude Bellingham (Inghilterra / Borussia Dortmund), Karim Benzema (Francia / Real Madrid) Kevin De Bruyne (Belgio / Manchester City), Erling Haaland (Norvegia / Borussia Dortmund / Manchester City), Achraf Hakimi (Marocco / Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Polonia / Bayern Monaco / Barcellona), Sadio Mané (Senegal / Liverpool / Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain), Luka Modrić (Croazia / Real Madrid), Neymar (Brasile / Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Egitto / Liverpool), Vinícius Junior (Brasile / Real Madrid).

