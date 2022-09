Calcio: Figc, allenatore qatariota Rizik ospite nel ritiro della Nazionale Under 21

Roma, 27 set. - Nel ritiro della Nazionale Under 21, che nei giorni scorsi tra Pescara e Castel di Sangro ha affrontato Inghilterra e Giappone, c'era un ospite speciale: il qatariota Wesam Rizik, che da calciatore è stato capitano della nazionale del suo Paese e che oggi guida l'Umm Salal, squadra che milita nella Serie A locale. La presenza di Rizik in Italia si inserisce nel quadro di un accordo di knowledge sharing tra la Figc e la Federazione del Qatar, supportato dal programma Uefa Assist che mira a favorire gli scambi tra Federazioni Europee con quelle di altri continenti.

Pubblicità

Rizik per la durata del raduno ha potuto confrontarsi con il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato e con il suo staff: “Ringrazio la Federazione italiana per avermi dato l'opportunità di vivere questa esperienza – le sue parole –. In questi giorni ho avuto modo di conoscere i metodi di allenamento di Nicolato e del suo staff. Sono stato accolto in modo molto caloroso, mi hanno fatto sentire parte del gruppo”.

Nelle scorse settimane, inoltre, il Direttore Tecnico della Federazione Qatariota, Fahad Al Zarra, ha incontrato a Coverciano il Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, e il Segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani. L'incontro si è proposto come obiettivo il rafforzamento della collaborazione nel campo della preparazione degli allenatori con scambi di conoscenze e apertura a tecnici e istruttori a prendere parte a programmi di formazione organizzati nei rispettivi centri tecnici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA