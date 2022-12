Calcio: Figc dona panettoni e pandori ai pazienti del Bambino Gesù e del Policlinico Umberto I

Roma, 21 dic. - La Figc prosegue nel suo percorso di responsabilità sociale, intensificando le iniziative a sostegno delle realtà che operano nel mondo dell'infanzia. In occasione delle festività natalizie, grazie alla collaborazione con Bauli, licenziatario ufficiale della Figc, la Federazione ha donato 850 panettoni e pandori ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso il Policlinico Umberto I e presso le quattro sedi con degenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Gianicolo a Roma, Palidoro, Santa Marinella e Passoscuro. I dolci natalizi sono stati consegnati questa mattina ai piccoli pazienti in cura nelle diverse strutture. “Il calcio è condivisione di valori e di emozioni – afferma il presidente federale Gabriele Gravina – e il Natale è una delle occasioni in cui vogliamo confermare il nostro supporto all'Ospedale Bambino Gesù, con una sensibilità particolare verso i bambini ricoverati. Grazie a Bauli il nostro auspicio è donare un sorriso a tutte le famiglie dei pazienti che vivono un momento così delicato, testimoniando loro vicinanza e supporto”.

