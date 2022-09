Calcio: Figc, Donnarumma miglior azzurro di Ungheria-Italia secondo i tifosi

Roma, 27 set. - Gianluigi Donnarumma è il Migliore Azzurro di Ungheria-Italia 0-2, ultima gara del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Il 23enne campano ha ottenuto il 60,98% delle preferenze espresse dai tifosi sul sito della FIGC, precedendo Federico Dimarco (21,95%) e Giacomo Raspadori (8,78%). Prestazione monumentale: nella seconda frazione è decisivo in almeno 4 occasioni. Al minuto 50 salva il risultato compiendo tre grandi interventi in fila su Nego, Styles e Szalai. Fenomenale la parata su Styles al 55esimo, di puro istinto. Vittoria fondamentale dei ragazzi allenati dal Ct Mancini che raggiungono la Final Four di Nations League, superando proprio l'Ungheria in testa al Gruppo 3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA