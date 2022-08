Firenze, 9 ago. - Fiorentina in lutto per la scomparsa dello storico difensore Alberto Orzan. Classe 1931 ha vinto lo Scudetto del '56 e ha totalizzato 200 presenze in maglia viola. A darne la triste notizia l'Associazione Glorie Viola.

