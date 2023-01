Calcio: Francia, Lloris annuncia l'addio alla Nazionale

Parigi, 9 gen. - Hugo Lloris, portiere del Tottenham e capitano della Francia campione del mondo nel 2018 e vice campione nel 2022, ha annunciato il suo addio alla Nazionale: "Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano -spiega il 36enne transalpino all'Equipe-. Non voglio appropriarmi del ruolo, ho sempre detto e ripetuto che la Francia non è di nessuno, e tutti abbiamo modo di verificare che sia così. Io per primo penso che la squadra sia pronta per continuare, anche perché c'è un portiere pronto come Mike Maignan".

