Marsiglia, 24 dic. - Il calcio francese è in lutto per la morte a soli 22 anni dell'attaccante dell'Aubagne Adel Santana Mendy che ha perso la vita in maniera tragica. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Provence', il calciatore della squadra che milita in National 2 sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella la scorsa notte. L'episodio si sarebbe verificato nei pressi del quattordicesimo arrondissement di Marsiglia.

