Calcio: Galtier, 'Juve difficile da battere, sono forti in difesa e in attacco hanno Vlahovic'

Parigi, 5 set. - "La Juve ha esperienza, è difficile da battere. Ora si dice sia in difficoltà ma è sempre difficile creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa. Sono molto forti sulle transizioni, vanno in profondità e hanno anche Vlahovic davanti". Lo dice l'allenatore del Paris Saint Germain Cristophe Galtier in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con la Juventus. "Non sento pressione per la Champions, ho voglia di giocarmela, di far vedere cosa possiamo fare. Non vuol dire che non ci sia, dico che non c'è in più -aggiunge il tecnico francese-. Dopo la vittoria a Nantes, ho visto che i giocatori si sono concentrati sulla gara di domani. E' la prima volta che vedo i giocatori che si concentrano così presto su una gara, a livello collettivo e individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene, di prepararsi bene. C'è voglia di iniziare con questa bellissima squadra".

