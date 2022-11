Calcio: Gasperini, 'non penso alla Champions ma a costruire il futuro dell'Atalanta'

Bergamo, 8 nov. - "Proviamo a vincere tutte le partite. Voi continuate a dirmi secondo, terzo e quarto posto, ma non è la priorità in questo momento. L'Atalanta non deve guardare ad andare in Champions: la valutazione che fate è solo se torniamo in Europa o no, non passa altro. Avete una misura differente dalla mia". Lo dice l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia del match con il Lecce. "Noi pensiamo alla partita di domani, proviamo sempre a fare risultato, non andiamo a fare accademia -aggiunge Gasperini in conferenza stampa-. Nessuno immaginava di essere a questo livello, ma il mio obiettivo è mettere la società nelle condizioni giuste per costruire il futuro".

