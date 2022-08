Valencia, 8 ago. - "Arthur ha uno stipendio proibitivo per noi. E' un giocatore molto importante, ma non abbiamo la possibilità di ingaggiare questo tipo di calciatori". Il tecnico del Valencia Rino Gattuso, ai microfoni di 'As' chiude la porta al possibile arrivo di Arthur dalla Juventus.

