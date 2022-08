Genova, 24 ago. - Colpo di mercato del Genoa. La società rossoblù ha chiuso per il ritorno in Liguria di Kevin Strootman. Il giocatore ha dato il suo ok per tornare a vestire la maglia rossoblù. L'olandese ha dato l'ok per tornare in Italia: operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A. Lo stipendio del giocatore sarà pagato in gran parte dall' Olympique Marsiglia.

