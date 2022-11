Calcio: Globe Soccer Awards, a Galliani il premio alla carriera

Dubai, 17 nov. - Adriano Galliani ha vinto il premio alla carriera come dirigente ai Globe Soccer Awards di Dubai. Il riconoscimento si riferisce agli anni e ai successi conquistati con il Milan: "Sono veramente onorato, ciò che il Dubai Sports Council fa per promuovere il calcio lo abbiamo fatto anche noi col Milan -ha detto l'attuale ad del Monza-. Con i 29 trofei in 31 anni abbiamo cercato di promuovere il calcio attraverso il bel gioco. Ora siamo riusciti a portare la squadra della mia città, il Monza con Berlusconi, per la prima volta in Serie A e questa è un'altra grande soddisfazione".

