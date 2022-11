Calcio: Globe Soccer Awards, Real Madrid miglior club

Dubai, 17 nov. - Il Real Madrid vince il premio come Miglior Club al mondo del 2022 ai Globe Soccer Awards di Dubai. I blancos hanno vinto la Liga e la Champions League. "Sono felice di essere qua, è un onore ricevere questo premio -ha detto Emilio Butragueno, ex leggenda del club ed attuale direttore dei rapporti istituzionali-. E' un riconoscimento che testimonia una stagione straordinaria che resterà scolpita nei cuori dei tifosi del Real. Vorrei condividere il premio coi giocatori, con Ancelotti ed il suo staff, e ringraziare i tifosi: senza di loro non sarebbe possibile tutto ciò e quindi il premio è anche per loro".

