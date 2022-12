Calcio: Gravina, 'da metà gennaio affronteremo riforme con le Leghe'

Roma, 19 dic. - "Dal 15 gennaio, o dopo che le società saranno rientrate dalla Supercoppa italiana, affronteremo giorno dopo giorno il tema della riforma del calcio italiano e mi auguro che ne esca una proposta condivisa". Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa post consiglio federale sul tema delle riforme del calcio italiano.

Il numero uno della Figc aveva chiesto alle Leghe di presentare entro Natale una loro proposta condivisa "ma a oggi sono arrivate tre proposte differenti, non c'è stata intesa, anche se resta comunque positivo il confronto e non è una riforma che può impedire alle società di gestirsi meglio. Bisogna mettere sotto controllo i costi e come federazione subentreremo con un'azione chiara per fornire ai club strumenti utili per migliorare i ricavi e per una maggiore attenzione alla politica dei costi". Quanto alla possibilità di convocare un'assemblea per togliere il diritto di veto, in caso di assenza di intesa sulle riforme, Gravina ha aggiunto che “è emersa una disponibilità chiara da parte delle componenti al sottoscritto di intervenire per fare sintesi tra le diverse proposte presentate. Se questa mia sintesi dovesse trovare accoglimento è evidente che è una riforma già attuabile, se non dovesse avvenire il blocco andrebbe rimosso”.

