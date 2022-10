Calcio: Gravina, 'fatti San Siro? Non è una bella immagine'

Roma, 31 ott. - "Da quello che si legge, perché non abbiamo altri elementi, non è una bella immagine. Ho sentito Marotta, mi ha garantito che l'Inter sta mettendo a disposizione della Digos tutte le immagini. Se dovessero essere appurate responsabilità in capo ad alcuni soggetti spetterà alla polizia e agli organi di giustizia procedere". Lo dice il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina in conferenza stampa al termine del consiglio federale in merito a quanto accaduto sabato sera allo stadio ‘Meazza' di Milano in occasione del match tra Inter e Sampdoria, con alcuni tifosi che hanno denunciato di essere stati costretti dagli ultras a lasciare la Curva come segno di rispetto per la morte del loro leader Vittorio Boiocchi.

