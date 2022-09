Calcio: Gravina, 'grande soddisfazione azzurre al Mondiale'

Roma, 6 set. La voglia e la capacità di rialzarsi immediatamente, voltando pagina dopo la delusione europea per ritrovare armonia, gioco e convinzione e avere la possibilità di scrivere subito un nuovo entusiasmante capitolo della storia della Nazionale Femminile. Grazie al successo sulla Romania l'Italia di Milena Bertolini blinda il primo posto nel girone e può nuovamente festeggiare il pass per la fase finale del Mondiale. “Una grande soddisfazione -così commenta il Presidente della Figc Gabriele Gravina- la qualificazione alla Coppa del Mondo, la seconda consecutiva, conferma la bontà del percorso di crescita delle Azzurre nel panorama internazionale. Era il nostro obiettivo e lo abbiamo centrato! Complimenti alle ragazze, alla Ct e a tutto lo staff”.

Dopo le dichiarazioni del presidente federale sono arrivate anche le parole di Cristiana Capotondi: “Che gioia aver conquistato la qualificazione - ha sottolineato la capodelegazione della Nazionale Femminile - le ragazze sono state straordinarie, cuore e testa per la maglia azzurra”. Allo stadio ‘Paolo Mazza', insieme al segretario generale Marco Brunelli e al vice presidente vicario della Federazione e presidente dell'AIC Umberto Calcagno era presente anche Ludovica Mantovani: “Oggi con un'avversaria così chiusa e la tensione dettata dalla delusione di Euro 2022 non era importante esprimere un bel gioco ma centrare l'obiettivo senza dover affrontare i play off - queste le parole del presidente della Divisione Calcio Femminile - l'eurogoal del 2-0 di Lisa Boattin è arrivato in un momento delicatissimo, è stata una vera e propria liberazione. Complimenti a tutta la delegazione per questo grande traguardo”.

