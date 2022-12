Calcio: Gravina, ‘sponsorizzazione betting? Diritto sacrosanto'

Roma, 19 dic. - "Il ministro Abodi mi ha chiesto quali fossero le priorità del calcio italiano. Sponsorizzazioni del betting mio cavallo di battaglia? È un diritto sacrosanto, come prevede anche l'Ue sul tema del diritto d'autore. Non capisco perché non debba essere applicato anche in Italia". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, sulle questioni legislative più urgenti. "Il passaggio da 3 a 5 anni della Melandri, il betting, l'introduzione della tax credit come avviene per la cultura, perché se il calcio e lo sport sono 'cultura' allora servono pari diritti, sono altri argomenti importanti. Riteniamo inoltre che sia fondamentale, per la riforma, la modifica della legge 91 per l'introduzione del semi-professionismo", ha proseguito Gravina.

