Calcio: Gravina, 'su bilanci Juve aspettiamo decisioni procura federale'

Roma, 31 ott. - "Abbiamo tempi tecnici nel codice di giustizia sportiva, perché in passato abbiamo fatto di tutto per mettere dei paletti. Non so se dall'inchiesta di Torino siano emersi fatti nuovi rispetto all'ultimo processo sportivo e questo non mi deve neanche essere comunicato. Restiamo in attesa di quelle che saranno le decisioni della Procura federale, visto che gode della massima fiducia". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito agli ultimi sviluppi dell'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze e i bilanci della Juventus.

