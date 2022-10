Calcio: Higuain, 'non resterò nel mondo del calcio, voglio allontanarmi'

Miami, 7 ott. - "La Mls e gli Stati Uniti mi hanno fatto imparare e capire come posso godermi tutto ciò che prima non ero in grado di fare. Amo mia figlia e mia moglie, la mia vita ruota attorno a loro, sono con me nel bene e nel male. Per quanto riguarda le altre attività, magari mi piacerebbe esplorare il mondo della cucina, magari suonare la chitarra o imparare l'inglese, ma non ho alcuna intenzione di restare nel calcio, almeno a breve termine". Lo dice Gonzalo Higuain in merito al suo futuro dopo il ritiro dal mondo del calcio che avverrà al termine della stagione di Mls con l'Inter Miami.

"È un mondo che ogni giorno diventa sempre più tossico e non mi ci vedo più dentro, voglio allontanarmi dallo sport -aggiunge l'ex attaccante di Real Madrid, Juve e Napoli-. Sì, lo guarderò, ma so cosa ho vissuto. Penso sia solo un mondo a cui non appartengo tanto quanto pensavo di appartenere inizialmente. Dopo il calcio voglio aprire la mia mente e godermi la mia famiglia e la mia vita".

