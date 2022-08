Calcio: il Bologna acquista Zirkzee dal Bayern Monaco

BOLOGNA, 30 AGO - Il Bologna ha acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l'attaccante olandese Joshua Zirkzee. Ventuno anni, è ritenuto un talento interessante, attaccante completo, con ottimo senso del gol e capacità di calcio con entrambi i piedi, longilineo e rapido sullo scatto breve, sa giocare fronte alla porta come di spalle. Dalle giovanili del Feyenoord nel 2017 si è trasferito al Bayern, dove ha debuttato in Prima squadra nel 2019-20. A gennaio 2021 è stato in prestito al Parma, ma l'avventura emiliana è stata presto penalizzata da un infortunio. Esito migliore per il trasferimento temporaneo all'Anderlecht nell'estate di un anno fa: con la squadra di Vincent Kompany, che chiude la Pro League al terzo posto, ha trovato continuità segnando 18 gol in 47 presenze complessive fra campionato e coppe.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA