Calcio: il Leicester vuole Nico Gonzalez, offerti 34 milioni alla Fiorentina

Firenze, 11 gen. - Il Leicester è interessato a Nico Gonzalez e ha già formulato un'offerta alla Fiorentina per avere l'esterno offensivo già a gennaio. Le Foxes sono alla ricerca di un giocatore offensivo e hanno individuato nell'attaccante argentino della Fiorentina il nome ideale. Il Leicester, secondo quanto riporta Sky Sport, ha offerto circa 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro). La squadra viola sta riflettendo e decidendo se accettare o aumentare la richiesta. Se dovesse essere ceduto Nico Gonzalez, si aprirà il mercato in entrata per la Fiorentina e ritornerebbero caldi i nomi di Boga, Sabiri e Brekalo tra tutti.

