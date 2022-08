Milano, 3 ago. - "Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007". Così il Milan su Twitter ricorda il suo ex portiere Villiam Vecchi scomparso oggi all'età di 73 anni.

