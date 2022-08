Calcio: Immobile, 'a Dortmund avrei potuto fare di più'

Roma, 24 ago. - “Probabilmente avrei voluto un po' più di tempo a Dortmund, lì mi sentivo veramente bene nei primi 6 mesi. A Siviglia non mi sono preso con l'allenatore, nell'arco di una carriera può capitare. Invece a Dortmund si poteva fare sicuramente qualcosa in più”. Lo dice l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, ai microfoni di Dazn, in merito alle esperienza all'estero con il Borussia Dortmund e il Siviglia dove non ha reso secondo le aspettative.

