Calcio: Immobile, 'andare al mondiale con l'Italia e scudetto con la Lazio i miei obiettivi'

Roma, 21 set. - "Andare al mondiale americano nel 2026 è uno degli obiettivi che mi sono posto. Io sono sempre stato uno senza limiti, cerco sempre di andare avanti e guardare al futuro con fiducia e positività. Questo mi ha spinto a fare cose eccezionali oltre alle mie qualità tecniche. Per questo non mi spiego questi miei momenti in Nazionale, questa è stata un po' la difficoltà negli ultimi anni. Alla Lazio non potevo fare di più, purtroppo in Nazionale i numeri sono più bassi ma anche qui ho sempre dato il massimo". Lo dice l'attaccante di Lazio e Nazionale Ciro Immobile in merito ai suoi obiettivi futuri. Scudetto con la Lazio? "Da capitano non posso urlare vinceremo lo Scudetto ma io ogni anno ho questo pensiero fisso quando inizio il ritiro. Ho questa mentalità, mi piace poter raggiungere il massimo. Io credo che un giocatore e un uomo debba sempre ambire al massimo. Non dico che la Lazio vincerà sicuramente lo Scudetto, ma è una squadra in crescita e la lotta quest'anno sarà molto aperta", aggiunge Immobile dal ritiro azzurro di Coverciano.

