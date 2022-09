Calcio: Immobile, 'la Lazio ha perso qualche punto ma sta facendo un buon percorso'

Firenze, 21 set. - "Siamo in una buona posizione in classifica, abbiamo perso qualche punto ma stiamo facendo un buon percorso". Il capitano della Lazio Ciro Immobile si esprime così in merito all'inizio di stagione del club biancoceleste. "Lo step successivo dovrà essere di mentalità, di crescita, stiamo segnando meno ma abbiamo più punti dello scorso anno e con la difesa messa a posto. Ora dobbiamo sistemare l'Europa League dopo l'ultimo passo falso", aggiunge Immobile in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano.

