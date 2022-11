Calcio: Immobile, 'per fortuna è un infortunio lieve e ho tempo per recuperare'

Roma, 14 nov. - "Sto bene, per fortuna non si è riaperta la vecchia cicatrice, è una cosa abbastanza lieve che mi permetterà di recuperare in tempo. A dir la verità, ora di tempo ce n'è tanto, pure troppo ma sto abbastanza bene". Così l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, in occasione della Partita per la Pace all'Olimpico di Roma, in merito alle proprie condizioni che non gli ha consentito di partite alla volta di Torino per il match con la Juventus.

