Calcio: inchiesta su vendita Milan, acquisizioni in corso (2)

Lo scorso settembre Blue Skye - attraverso i legali Maurizio Traverso, Emanuele Breggia e Federico Cerboni nell'udienza davanti al tribunale civile di Milano -, aveva rinunciato al ricorso cautelare d'urgenza essendosi già perfezionata la vendita del club rossonero, ma sarebbe rimasto pendente un procedimento civile, avviato sempre da Blue Skye, contro Elliott, che riguarda un capitolo della vicenda, in particolare un pegno.

Blue Skye si lamenterebbe di non aver mai avuto notizie sulla vendita e avrebbe quindi contestato una condotta fraudolenta ai loro danni dalla vendita della società rossonera da Elliott a RedBird. A partire dall'esposto dettagliato sulla vicenda si è mossa la procura di Milano che sulle attività in corso mantiene il massimo riserbo. Da quanto trapela, le acquisizioni - che non toccano Casa Milan - vengono eseguite dalla Guardia di finanza.

