Calcio: Infantino, 'ha il potere magico di unire le persone, serve speranza'

Roma, 16 nov. (Adnkronos/Xin) - Il calcio è molto più di uno sport perché ha il potere "magico unico di unire le persone". Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in un'intervista all'agenzia cinese Xinhua in vista della Coppa del Mondo Fifa 2022 che inizierà domenica prossima. Durante la partecipazione al vertice del G20 in corso tenutosi a Bali, Indonesia, Infantino ha invitato i leader mondiali a mettere da parte tensioni e conflitti e godersi l'evento calcistico quadriennale che si svolgerà dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. "Serve inviare un messaggio di speranza -ha spiegato-. Il calcio tocca le emozioni delle persone. Si tratta di passione e inclusione"

