Calcio: Insigne, 'di Napoli mi manca tutto, resto tifoso degli azzurri'

Roma, 8 ago. - "Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò sicuramente per seguire il Napoli da vicino. Non vedo l'ora che inizi il campionato italiano, perché io sono un tifosissimo del Napoli e ho già organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni spero che vincano il campionato". Così l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne a Rai Radio 1. "Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme -aggiunge l'attaccante del Toronto Fc-. Abbiamo dato tanto al Napoli e c'è dispiacere, però purtroppo la vita è così, sicuramente tutti e tre rimarremo sempre attaccati a Napoli e faremo sempre il tifo".

Riguardo al suo nuovo campionato: la Mls, Insigne sottolinea: "Mi ha sorpreso perché ci sono tutte strutture ottime, campi nuovi, stadi belli. Inoltre a livello fisico è molto impegnativo perché si corre tanto. È un buon campionato e spero che cresca sempre di più e diventi ancora più importante, come i campionati europei".

Infine, sulla nuova Serie A, che sta per cominciare: "Vedendo il mercato di tutte le squadre, spero che sia un grandissimo campionato. Non vedo l'ora che inizi, così potrò godermi la Serie A da lontano e vedere un grande calcio".

