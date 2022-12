Calcio: Inter, 2-0 in amichevole contro la Reggina

MILANO, 22 DIC - L'Inter batte per 2-0 in amichevole la Reggina a Reggio Calabria nel penultimo test prima della ripresa del campionato. Per i nerazzurri, nel derby dei fratelli Inzaghi visto che Simone allena l'Inter e Filippo la Reggina, decisive le reti nel finale di Dzeko e Lukaku. Barella e compagna torneranno in campo contro il Sassuolo il 29 dicembre prossimo nell'ultima amichevole prima della sfida in Serie A contro il Napoli il 4 gennaio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA