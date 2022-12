Calcio: Inter; Inzaghi, scudetto è ancora una speranza

MILANO, 06 DIC - "L'Inter può vincere lo scudetto? È l'augurio e la speranza. Il Napoli ha fatto un cammino importante che ha fatto sì che ci sia questo distacco ma mancano 23 partite alla fine, c'è spazio per tutti e bisognerà riprendere nella miglior maniera". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa in vista dell'amichevole di domani contro il Red Bull Salisburgo. "Adesso dobbiamo lavorare per arrivare alla ripresa del 4 gennaio nel migliore dei modi - ha proseguito -. Avremo un gennaio molto impegnativo, ci sarà una finale di Supercoppa a cui teniamo tanto ma prima ci sarà il campionato, dovremo fare più di trenta punti nelle prossime 15 partite perché abbiamo visto che con queste medie trenta punti non sono sufficienti". "Mercato? Ho la fortuna di avere alle spalle una società attenta a ciò che succede. Per la squadra ora conta lavorare nel migliore dei modi, poi Marotta, Ausilio e Baccin sono sempre attenti per quello che potrà succedere", ha concluso.

