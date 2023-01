Calcio: Inter, Maicon entra nella Hall of Fame nerazzurra

Milano, 26 gen. - Douglas Maicon entra nella Inter Hall of Fame. L'ex terzino nerazzurro, classe 1981, è il secondo nuovo ingresso nella Hall of Fame 2022, dopo Ivano Bordon. Si tratta del quinto difensore a ricevere il prestigioso riconoscimento, dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi e Marco Materazzi e il terzo brasiliano, dopo Ronaldo e Julio Cesar.

Continua dunque l'avvicinamento alle celebrazioni per la quinta edizione per la Hall of Fame: dopo la categoria portieri (con l'ingresso di Bordon) e difensori, nelle prossime settimane verranno svelati i nuovi vincitori delle categorie centrocampisti e attaccanti, scelti dai tifosi interisti di tutto il mondo con le votazioni dello scorso novembre.

