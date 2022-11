Calcio: Inzaghi, 'auguro a Lukaku di fare un grande mondiale'

Milano, 12 nov. - "Io sono contento che tre attaccanti su quattro vadano al Mondiale. C'è grandissima fiducia per tutti, Romelu ci teneva tantissimo a rientrare nelle ultime partite con noi, purtroppo ha avuto un rallentamento, ora sta facendo tutto per gradi: gli auguro di fare un Mondiale alla grande, poi torneranno da noi per fare nel migliore dei modi". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito alla partecipazione al mondiale di Romelu Lukaku, praticamente mai a disposizione negli ultimi due mesi per due infortuni muscolari

