Calcio: Inzaghi, 'Lukaku convocato, non averlo avuto per due mesi grave perdita'

Milano, 25 ott. - "Se conferma l'allenamento di ieri e dei tre precedenti verrà convocato. Lavora con voglia ed entusiasmo, è in netta ripresa ed è un giocatore importantissimo per noi". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen, in merito alla condizioni fisiche di Romelu Lukaku. "La sua assenza negli ultimi due mesi è stata una grave perdita per noi, anche se gli attaccanti hanno fatto bene. Con il rientro di Romelu speriamo di migliorare ancora", aggiunge Inzaghi.

