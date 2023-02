Calcio: Inzaghi, 'Milan in difficoltà, ma è un derby'

Milano, 4 feb. "Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a cui penseremo ad aprile. Il derby è particolare, il Milan è in un momento non positivo ma sono campioni d'Italia e agli ottavi di Champions. Hanno qualità, li rispetto molto e dovremo mettere qualità, determinazione e attenzione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del derby con il Milan. "Ne abbiamo giocati tanti di derby e sono sempre diversi. Quelli di Coppa ci hanno permesso di vincere due trofei importanti. Quelli di campionato sono state delle delusioni per cui bisogna affrontarli con la giusta concentrazione cercando sempre di essere equilibrati perché si rischia di arrivare alla gara con tante energie mentali spese".

Pubblicità

"Cosa servirà in più domani? Si affrontano le due squadre che si sono giocate lo scudetto l'anno scorso e hanno fatto la finale di Supercoppa. Due squadre che vogliono fare la propria corsa. Sono gare che vivono del singolo episodio", ha proseguito il tecnico nerazzurro sottolineando che nei derby sono andati meglio nelle Coppe che non in campionato. "I dati sono chiari. L'anno scorso ci sono stati due punti di differenze e due ce ne sono quest'anno. Non mi aspetto comunque un Milan sottotono, anzi vorrà fare un grandissimo derby e li rispetto molto". Si gioca nella stessa data di un anno fa. "Un motivo in più di rivincita? Non ricordo il derby della recente Supercoppa, figuriamoci quello di un anno fa. Si decide nel singolo episodio e dovremo essere bravi a sfruttarli".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA